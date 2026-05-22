«Готовим к поездке»: раскрыты детали лечения раненых детей из Севастополя Двоих пострадавших при обрушении балкона в Севастополе будут лечить в Москве

Юношу, который пострадал при обрушении балкона в школе № 13 Севастополя, направили на лечение в Москву, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, также к транспортировке готовят еще одного школьника, у которого диагностировали травму грудной клетки.

Подростка везут на реанимобиле: характер травм не позволяет задействовать санавиацию. Парень в тяжелом состоянии, но стабилен; его сопровождают квалифицированные медработники. Сейчас мы готовим к поездке в Москву еще одного юношу. У него травма грудной клетки, принято решение, что он будет продолжать лечение в РДКБ. При этом характер травм позволяет мальчику ехать в Москву на поезде, — написал Развожаев.

Ранее адвокат Вадим Багатурия подтвердил, что подростки, упавшие с балкона школы в Севастополе, могут подать иск на учебное заведение с требованием возмещения ущерба. По его словам, виновные в обрушении конструкции будут привлечены к уголовной ответственности.

До этого в севастопольской школе № 13 произошло обрушение балкона на втором этаже. Сообщалось о 10 пострадавших. Известно, что дети вышли на балкон ради совместного снимка.