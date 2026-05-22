Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 16:01

«Готовим к поездке»: раскрыты детали лечения раненых детей из Севастополя

Двоих пострадавших при обрушении балкона в Севастополе будут лечить в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Юношу, который пострадал при обрушении балкона в школе № 13 Севастополя, направили на лечение в Москву, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, также к транспортировке готовят еще одного школьника, у которого диагностировали травму грудной клетки.

Подростка везут на реанимобиле: характер травм не позволяет задействовать санавиацию. Парень в тяжелом состоянии, но стабилен; его сопровождают квалифицированные медработники. Сейчас мы готовим к поездке в Москву еще одного юношу. У него травма грудной клетки, принято решение, что он будет продолжать лечение в РДКБ. При этом характер травм позволяет мальчику ехать в Москву на поезде, — написал Развожаев.

Ранее адвокат Вадим Багатурия подтвердил, что подростки, упавшие с балкона школы в Севастополе, могут подать иск на учебное заведение с требованием возмещения ущерба. По его словам, виновные в обрушении конструкции будут привлечены к уголовной ответственности.

До этого в севастопольской школе № 13 произошло обрушение балкона на втором этаже. Сообщалось о 10 пострадавших. Известно, что дети вышли на балкон ради совместного снимка.

Регионы
Севастополь
Москва
дети
Михаил Развожаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин дал приказ МО представить предложения ответа на атаку ВСУ по колледжу
Разбил голову кирпичом и снял штаны: юноша убил одноклассницу на заброшке
Путин обратился к украинским военным
Путин: положение ВСУ на фронте становится катастрофическим
Пережившая инсульт во время секса женщина рассказала о своем состоянии
Путин принял участие в минуте молчания в память о погибших в ЛНР
«Дожили»: актриса Климова посетила школьный выпускной своего сына
Путин сообщил о жертвах атаки ВСУ в ЛНР
НАТО отрепетировали «глубокий удар» по России в лондонском метро
Рютте заявил о нерушимой приверженности стран НАТО пятой статье устава
Путин отреагировал на зверский удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Минюст добавил новые имена в реестр иноагентов
Раскрыта важная подробность дела о детсаде, где у детей нашли следы уколов
Синоптик раскрыл, сколько продержится жара в Москве
Мостовой назвал фаворита Суперфинала Кубка России по футболу
«Больше помощи, чем когда-либо»: Рубио о поставках оружия Украине
Сотрудники ТЦК избили безногого бывшего военнослужащего ВСУ
Французские силовики нагрянули с обыском в резиденцию Макрона
Пропажа наемников и одиночка с гранатометом: новости СВО на вечер 22 мая
В Минобороны Румынии раскрыли, что мешает Украине вступить в НАТО
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.