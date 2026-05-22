Ночная атака Вооруженных сил Украины на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске стала целенаправленным ударом по гражданским лицам, сообщили в Министерстве иностранных дел России. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что преступление совершено в духе германских нацистов.

Совершенный удар не мог быть случайным. Это была выдержанная в духе германских нацистов целенаправленная атака против гражданского населения, — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что никто из находившихся в момент удара в здании не принимал участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Как отметило ведомство, Киев, терпящий поражение на поле боя, открывает новую страницу в вооруженном конфликте, разворачивая открытый бесчеловечный террор против беззащитных детей.

Ранее житель ЛНР рассказал, что девушка сгорела, пытаясь спастись от удара украинского БПЛА по колледжу в Старобельске. Очевидец уточнил, что атаки Вооруженных сил Украины начались ориентировочно в 23:00 мск 21 мая. При этом основные удары были нанесены в районе 01:00 мск.