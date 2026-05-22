В ЛНР после атаки ВСУ 18-летнему юноше могут ампутировать руку

Медики сражаются за жизнь 18-летнего молодого человека, пострадавшего при атаке ВСУ на колледж в Старобельске, заявил замглавврача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха. По его словам, которые приводит ТАСС, пациенту грозит ампутация руки.

Один пациент в критическом состоянии, сейчас он идет в операционную, будет, скорее всего, ампутация конечности, потому что конечность нежизнеспособна. То есть тут боремся за его жизнь. Это парень, 18 лет, — сказал Котуха.

Ранее ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех БПЛА. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, находятся под завалами. Точное число погибших и пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Тем временем глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР «практически сложилось» при ударе ВСУ с помощью БПЛА. По его словам, здание почти полностью разрушено.