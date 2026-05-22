22 мая 2026 в 16:04

Пенсионерка умерла после драки с работницами кафе

NYP: 75-летняя американка устроила драку в кафе и умерла от сердечного приступа

В американском городе Форт-Уэйн, штат Индиана, 75-летняя женщина скончалась в больнице после того, как устроила драку с работницами кафе, будучи недовольной сделанным заказом, сообщает New York Post. Врачам не удалось ее спасти.

По данным издания, 13 мая Анита Грейсон получила свой заказ через окно для автомобилистов, но что-то ее не устроило. Она ворвалась в зал заведения и начала оскорблять 17-летнюю сотрудницу за стойкой. Менеджер кафе попросила женщину уйти и коснулась ее, после чего пенсионерка набросилась на нее: ударила по лицу, оцарапала, сбила очки, а затем повалила девушку на пол и вырвала клок волос. После драки женщина села за столик, позвонила кому-то, а примерно через 10 минут легла на пол.

Прибывшие на место полицейские обнаружили Грейсон лежащей без сознания. Ее госпитализировали, но спасти не смогли. Дочь погибшей рассказала, что у нее давно была болезнь сердца.

Ранее фитнес-тренер и нутрициолог из города Полевского Свердловской области умерла во время принятия ванны. По информации источника, 35-летняя женщина, предварительно, взяла с собой телефон, который случайно упал в воду. Испугавшись возможного удара током, она вышла из ванной, а вскоре после этого ее состояние резко ухудшилось.

