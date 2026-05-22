Пенсионерка умерла после драки с работницами кафе NYP: 75-летняя американка устроила драку в кафе и умерла от сердечного приступа

В американском городе Форт-Уэйн, штат Индиана, 75-летняя женщина скончалась в больнице после того, как устроила драку с работницами кафе, будучи недовольной сделанным заказом, сообщает New York Post. Врачам не удалось ее спасти.

По данным издания, 13 мая Анита Грейсон получила свой заказ через окно для автомобилистов, но что-то ее не устроило. Она ворвалась в зал заведения и начала оскорблять 17-летнюю сотрудницу за стойкой. Менеджер кафе попросила женщину уйти и коснулась ее, после чего пенсионерка набросилась на нее: ударила по лицу, оцарапала, сбила очки, а затем повалила девушку на пол и вырвала клок волос. После драки женщина села за столик, позвонила кому-то, а примерно через 10 минут легла на пол.

Прибывшие на место полицейские обнаружили Грейсон лежащей без сознания. Ее госпитализировали, но спасти не смогли. Дочь погибшей рассказала, что у нее давно была болезнь сердца.

