22 мая 2026 в 10:41

Житель Орска пришел в больницу за избитой женой и напал на медсестру

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Житель Орска напал на медсестру в одной из городских больниц, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, мужчина пришел за избитой женой, которой врачи оказали помощь. При этом сам он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что мужчина потребовал пустить его к супруге в неприемное время, обматерил медперсонал, а после выбил ногой дверь и напал на медработницу, затем сбежал. Администрация больницы надеется на строгое наказание для агрессора.

Ранее в Санкт-Петербурге местного жителя задержали за стрельбу из пневматического оружия. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что с четвертого этажа дома по ней открыл огонь неизвестный. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого массовая драка произошла у сквера рядом с Военной академией связи в Санкт-Петербурге. Конфликт перерос в стрельбу и поножовщину. В результате ножевые ранения в грудь получили двое мужчин 26 и 19 лет — предварительно, оба находились в тяжелом состоянии.

