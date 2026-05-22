Житель Орска пришел в больницу за избитой женой и напал на медсестру

Житель Орска напал на медсестру в одной из городских больниц, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, мужчина пришел за избитой женой, которой врачи оказали помощь. При этом сам он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что мужчина потребовал пустить его к супруге в неприемное время, обматерил медперсонал, а после выбил ногой дверь и напал на медработницу, затем сбежал. Администрация больницы надеется на строгое наказание для агрессора.

