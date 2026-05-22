Россия привлечет внимание ООН и ОБСЕ к атаке ВСУ на колледж Россия известит ООН и ОБСЕ об ударе ВСУ по общежитию и колледжу в ЛНР

Россия подаст обращение к представителям ООН и ОБСЕ в связи с ночной атакой ВСУ на Старобельский колледж Луганского педагогического университета, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. В результате удара со стороны ВСУ серьезные повреждения получили учебный корпус и здание студенческого общежития.

Готовим официальные письма верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека, — написала Лантратова.

Для фиксации последствий обстрела и координации поддержки граждан на место происшествия экстренно выехала омбудсмен ЛНР. Российская сторона намерена привлечь максимальное внимание мирового сообщества к действиям украинской стороны.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике 35 человек ранены при ударе ВСУ. Как уточнил в соцсетях глава региона Леонид Пасечник, спасатели продолжают разбирать завалы, двоих удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Некоторые дети остались под завалами, поиски продолжаются.