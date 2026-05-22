22 мая 2026 в 11:42

Появились кадры с места мощного взрыва на заводе в Венгрии

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Опубликованы кадры мощного взрыва на нефтехимическом предприятии в Венгрии, где погиб один человек. Трагедия произошла на заводе MOL Petrolkémia в Тисауйвароше во время перезапуска оборудования по синтезу олефина-1. Как уточнил премьер-министр Петер Мадьяр в своих социальных сетях, семеро человек получили тяжелые ожоги.

В настоящее время поврежденный трубопровод продолжает гореть. На место ЧП экстренно выехали министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади. Предварительная причина взрыва пока не называется.

Ранее сообщалось, что в центре Нью-Йорка недалеко от статуи быка на Уолл-стрит загорелся и взорвался легковой автомобиль. Инцидент произошел в час пик. Сотрудники пожарной службы тушили возгорание около полутора часов. Обошлось без жертв и пострадавших.

До этого стало известно, что один человек погиб в результате срабатывания взрывного устройства возле центра сбора вооружений в Дамаске. После этого в районе была слышна стрельба. Позднее Служба безопасности Сирии успешно демонтировала еще одну бомбу, заложенную в автомобиле неподалеку.

