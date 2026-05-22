Появились кадры с места мощного взрыва на заводе в Венгрии

Опубликованы кадры мощного взрыва на нефтехимическом предприятии в Венгрии, где погиб один человек. Трагедия произошла на заводе MOL Petrolkémia в Тисауйвароше во время перезапуска оборудования по синтезу олефина-1. Как уточнил премьер-министр Петер Мадьяр в своих социальных сетях, семеро человек получили тяжелые ожоги.

В настоящее время поврежденный трубопровод продолжает гореть. На место ЧП экстренно выехали министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади. Предварительная причина взрыва пока не называется.

