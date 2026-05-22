Лавров: окончательное урегулирование на Украине будет плодом компромисса

Власти России понимают, что окончательное урегулирование по Украине будет плодом компромисса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, которые приводятся на сайте министерства, президент страны Владимир Путин уже уточнял, что Москва добьется своих целей в любом случае — если не мирным путем, то во время СВО.

Президент Владимир Путин, не так давно комментируя наши переговоры с американцами по украинскому кризису, сказал, что у нас есть принципиальная позиция и мы ее добьемся либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Но мы понимаем, что окончательное урегулирование будет плодом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств, — отметил министр.

Ранее сообщалось, что главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». Как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента. По его словам, если чиновница станет главным переговорщиком с Россией по конфликту на Украине, то у Европейского союза начнутся тяжелые времена — в частности, и без того кризисная ситуация резко обострится.