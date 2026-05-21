Российские гаубицы превратили в пыль опорный пункт ВСУ, дети-партизаны в Артемовске помогали ВС РФ, майор российских сил вытащил всех раненых военных из-под непрекращающегося огня украинской армии. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВСУ не справляются с эвакуацией раненых в Харьковской области

Украинские военные из 113-й бригады территориальной обороны ВСУ столкнулись с серьезными трудностями при эвакуации раненых в Харьковской области. Российские силовые структуры перехватили переговоры украинского командования и выяснили, что ситуация критична — у медиков отсутствуют эвакуационные машины и медикаменты.

Главным обвиняемым считается начальник ротного медпункта. По информации источников, он присвоил себе все денежные средства, собранные на лекарства. Системные проблемы с эвакуацией и коррупция в подразделениях усугубляют положение ВСУ.

Майор ВС РФ вытащил бойцов из-под непрекращающегося огня

Военнослужащий Эдуард Дризлеонок во время отражения наступления украинских сил сумел организовать эвакуацию всех получивших ранения российских солдат. Под непрекращающимся минометным огнем и атаками беспилотников офицер лично участвовал в вывозе раненых с линии боевого соприкосновения.

Солдаты под его командованием за несколько часов эвакуировали всех травмированных в бою. Взаимодействуя с артиллерией и беспилотниками, они не допустили прорыва обороны.

Медицинская сестра в госпитале

Дети-партизаны в Артемовске помогали российской армии

В Артемовске российские дети-партизаны занимались выведением из строя боеприпасов Вооруженных сил Украины. Как рассказал отец, они скручивали взрыватели с артиллерийских снарядов. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Неподалеку от их дома ВСУ оборудовали схрон артиллерийских боеприпасов, который регулярно пополнялся, но не охранялся. Мужчина также пояснил, что к этому месту подъезжала артиллерийская установка, которую заряжали для выполнения боевой задачи. По его словам, пушка впустую расходовала весь возимый боекомплект, после чего уходила на перезарядку.

Лавров раскрыл, чего избегают ВС России в ходе СВО

Россия в ходе специальной военной операции намеренно избегает чрезмерного разрушения территорий, населенных русскими людьми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва не применяет все доступное оружие, чтобы не усугублять страдания местного населения, которое противник пытается подавить.

Российские силы, по словам министра, последовательно решают задачи в ходе СВО. Защиту территорий с русскими людьми неоднократно подтверждал и президент России Владимир Путин. Лавров добавил, что за 2026 год было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле.

Российские гаубицы превратили в пыль опорный пункт ВСУ

Российские силы уничтожили замаскированный в лесополосе опорный пункт беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Работу провели военнослужащие гаубичного дивизиона 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр».

В укреплении также находился вражеский расчет БПЛА, который вел разведку и корректировку огня по российским позициям. Цель была обнаружена воздушными средствами разведки, координаты передали артиллеристам.

