Суд вынес вердикт воспитателю за игнорирование насилия над мальчиком

Воспитатель детского лагеря получил 1,5 года колонии общего режима за бездействие, которое привело к сексуальному насилию над 10-летним ребенком, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Речь идет о сотруднике учреждения «Сосновый бор» в Красноярском крае. Летом 2025 года в спортивно-оздоровительном лагере «Лесной» в селе Сухобузимо трое детей от девяти до 15 лет дважды надругались над мальчиком. Пострадавший рассказал обо всем воспитателю, но тот никак не отреагировал.

В правоохранительных органах пояснили, что взрослый не проконтролировал детей и фактически проигнорировал случившееся. Когда мальчик пожаловался, воспитатель не стал выяснять обстоятельства, не уведомил администрацию лагеря, не изолировал ребенка от травмирующей ситуации и не сделал ничего для его дальнейшей защиты.

Вскоре насилие повторилось. Кроме реального срока, суд запретил воспитателю работать с детьми в течение полутора лет. В правоохранительных органах добавили, что подсудимый вину не признал, не раскаялся, не помог семье пострадавшего и не принес извинений.

Ранее в Приморье воспитателя детского сада осудили на 1,5 года условно за то, что она включила бактерицидный облучатель в группе и оставила детей без присмотра. Пятеро детей получили термические ожоги роговицы глаз.