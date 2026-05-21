Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 08:31

Суд вынес вердикт воспитателю за игнорирование насилия над мальчиком

Воспитателя осудили за игнорирование насилия над ребенком в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Воспитатель детского лагеря получил 1,5 года колонии общего режима за бездействие, которое привело к сексуальному насилию над 10-летним ребенком, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Речь идет о сотруднике учреждения «Сосновый бор» в Красноярском крае. Летом 2025 года в спортивно-оздоровительном лагере «Лесной» в селе Сухобузимо трое детей от девяти до 15 лет дважды надругались над мальчиком. Пострадавший рассказал обо всем воспитателю, но тот никак не отреагировал.

В правоохранительных органах пояснили, что взрослый не проконтролировал детей и фактически проигнорировал случившееся. Когда мальчик пожаловался, воспитатель не стал выяснять обстоятельства, не уведомил администрацию лагеря, не изолировал ребенка от травмирующей ситуации и не сделал ничего для его дальнейшей защиты.

Вскоре насилие повторилось. Кроме реального срока, суд запретил воспитателю работать с детьми в течение полутора лет. В правоохранительных органах добавили, что подсудимый вину не признал, не раскаялся, не помог семье пострадавшего и не принес извинений.

Ранее в Приморье воспитателя детского сада осудили на 1,5 года условно за то, что она включила бактерицидный облучатель в группе и оставила детей без присмотра. Пятеро детей получили термические ожоги роговицы глаз.

Регионы
Красноярский край
воспитатели
насилие
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры, как уссурийские «Бонни и Клайд» ограбили ювелирный магазин
Депутат назвал преимущества «цифры» для самозанятых
Пассажира насмерть придавило машиной после страшного ДТП в Ленобласти
Появились подробности пожара в многоэтажке в Лобне, где погибли двое
США пригрозили аннулировать визы дипломатам одной из арабских стран
«Прежний максимум падет»: аномальная жара не покинет Москву еще сутки
Мужчина поссорился с соседями и сжег их машины
Си Цзиньпин может посетить одного из главных союзников России
Российское село почти полностью ушло под воду после мощных ливней
Суд вынес вердикт воспитателю за игнорирование насилия над мальчиком
Два человека стали жертвами крупного пожара в Подмосковье
В Энергодаре озвучили причину нарушения энергоснабжения в городе
Производство электрокаров Umo «разгонится» до 4 тыс. машин в год
В одном из украинских регионов начали принудительную мобилизацию женщин
Россиянам объяснили, где лучше всего прятаться от жары
Бригада ВСУ для «золотой молодежи» оказалась на грани краха
«Бравада»: в Крыму назвали истинную цель слов Зеленского об ударах по РФ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 мая: инфографика
Пыль вместо опорника ВСУ, проблемы под Харьковом: новости СВО к утру 21 мая
Психолог озвучила важный нюанс для полноценного развития ребенка
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.