Появились подробности пожара в многоэтажке в Лобне, где погибли двое Два ребенка пострадали при пожаре в многоэтажке в подмосковной Лобне

Два ребенка пострадали при пожаре в Лобне в доме на улице Калинина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Дети 11 и 3 лет отравились угарным газом. Кроме того, известно о смерти двоих взрослых.

Две девочки — 11 и 3 лет — доставлены в Лобненскую больницу. Дети находятся под постоянным медицинским наблюдением, — следует из сообщения главы региона.

Жертвами пожара стали 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Воробьев принес соболезнования близким и родным погибших.

Ранее губернатор сообщил, что пострадавших детей планируют перевести в центр им. Рошаля в Красногорске. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

До этого пятиэтажный дом охватило пламенем в Махачкале. По информации МЧС, приехавшие на место ЧП огнеборцы установили, что у здания горела кровля. Предварительно, обошлось без пострадавших. Площадь пожара составляла около 100 квадратных метров. В министерстве уточнили, что здание нежилое, его строительство еще не завершено. К ликвидации пожара были привлечены 12 человек и три единицы спецтехники.