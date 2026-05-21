21 мая 2026 в 09:51

Все массовые мероприятия отменили в Сызрани после ударов БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Власти города Сызрань в Самарской области отменили все массовые мероприятия до конца текущей недели, заявила пресс-служба местной администрации в мессенджере МАКС. Там уточнили, что соответствующее решение было принято на фоне атаки украинских беспилотников.

В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца недели, — говорится в сообщении.

Ранее самарский губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на Сызрань погибли два человека, также есть пострадавшие. По словам руководителя региона, раненым оказывается медицинская помощь, на месте ЧП работают экстренные службы.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 21 мая уничтожили 121 беспилотник в небе над Россией. Атаке ВСУ подверглись девять регионов страны — Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Самарская, Саратовская области, Калмыкия и Крым.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

