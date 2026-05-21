Обвиняемые в гибели людей в ДТП с детской хоккейной командой избежали тюрьмы

Невьянский городской суд Свердловской области назначил принудительные работы обвиняемым в гибели людей в ДТП с детской хоккейной командой, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Авария произошла 29 января 2024 года в районе Верх-Нейвинска.

Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Тренер хоккейной команды умер в машине скорой помощи. Несколько детей получили травмы различной степени тяжести. На скамье подсудимых оказались водитель автобуса Игорь Миненко, владелец автобуса Евгений Лобов и механик Максим Адиев, — сообщили в пресс-службе.

Суд признал водителя автобуса Миненко виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель людей, Лобова — в оказании небезопасных услуг, а Адиева — в недоброкачественном ремонте и выпуске неисправного транспорта на линию. Всем троим назначили по четыре года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Миненко также лишили водительских прав на 2,5 года, Адиева — права заниматься контролем технического состояния транспорта на три года. Суд частично удовлетворил гражданские иски: родственникам погибших присудили по 2 млн рублей, пострадавшим детям — по 1,5 млн.

Также в МВД сообщили, что во время осмотра автобуса выяснилось, что стрелка спидометра остановилась примерно на отметке 100 км/ч. Однако при организованной перевозке детей скорость не должна превышать 60 км/ч.

