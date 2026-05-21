Бесчеловечная атака ВСУ на Сызрань 21 мая: сколько погибших, подробности

Беспилотники ВСУ атаковали Сызрань, есть погибшие. Какие подробности бесчеловечной атаки известны, сколько БПЛА сбили над Россией 21 мая, где были жертвы?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 21 мая

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский БПЛА самолетного типа.

«БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия, Республики Крым и над акваторией Каспийского моря», — сообщили в военном ведомстве.

Росавиация в течение ночи объявляла, что план «Ковер» и временное прекращение прилета и вылета самолетов вводились в аэропортах Тамбова, Саратова, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Махачкалы, Калуги и Пскова.

Где был удар БПЛА в Сызрани 21 мая, что известно

Местные жители сообщили СМИ, что более десяти громких взрывов прогремели в небе над Сызранью около пяти утра. После этого в одном из районов начался пожар.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что именно попало под удар, неизвестно — в регионе запрещено снимать последствия атак и распространять сведения о них. В соцсетях появились кадры с полотном черного дыма над промышленными объектами, якобы сделанные в Сызрани.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько жертв, пострадавших после удара БПЛА по Сызрани 21 мая

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях сообщил, что после атаки ВСУ на Сызрань есть погибшие.

«ВСУ атакуют средствами БПЛА Сызрань. С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь», — объявил губернатор в соцсетях.

Количество пострадавших в результате атаки неизвестно. Минздрав Самарской области не комментировал эту информацию.

Ранее губернатор Федорищев подписал указ, согласно которому выплаты родственникам погибших при атаках ВСУ в Самарской области составят 1,5 млн рублей. Указ касается погибших в результате атак БПЛА, признанных терактами, в период с 22 апреля по 15 мая 2026 года.

После гибели людей в Сызрани в результате атаки БПЛА до конца недели в городе отменены все массовые мероприятия.

