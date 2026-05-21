21 мая 2026 в 11:54

«Гуньку не забудьте»: Захарова дала Киеву совет о прахе украинских нацистов

Захарова: Киев может начать возвращение на Украину останков Бандеры

Киев, который намеревается «вернуть домой» прах украинских нацистов, выдаваемых за национальных героев, такими темпами скоро дойдет и до Степана Бандеры и ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она привела цитату из обращения президента страны Владимира Зеленского, где он назвал «моральным долгом» вернуть прах военных, захороненных за границей, передает корреспондент NEWS.ru.

Ничего, что они людей еще убивали по национальному признаку? Забыл, видимо, об этом сказать Зеленский. Я абсолютно уверена, что такими темпами скоро очередь дойдет и до переноса останков Степана Бандеры на Украину, — подчеркнула дипломат.

Захарова подчеркнула, что на Украине памятники подлинным историческим и культурным деятелям уничтожаются, а «коллаборационистской швали» не только устанавливают мемориальные доски, но и собирают останки по всему миру. По сути, из них делают новые мощи, на которые украинцев будут заставлять молиться, резюмировала Захарова.

Ранее стало известно, что в Люксембурге эксгумировали прах одного из главарей «Организации украинских националистов» (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника и его супруги Софии. Останки будут перезахоронены на Украине.

