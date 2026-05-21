Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 12:30

Генерал озвучил неочевидный нюанс в атаке ВСУ на Сызрань

Генерал Липовой: БПЛА на Сызрань могли запустить украинские ячейки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Беспилотники на Сызрань могли запустить находящиеся на территории РФ украинские ячейки, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, чем хуже ситуация для Вооруженных сил Украины на поле боя, тем больше они вымещают злобу на мирных гражданах.

Очередная террористическая атака, которая произошла со стороны киевского режима сегодня ночью на Сызрань, уже никого не удивляет. Это тактика террора. Все, что остается Киеву, — это терроризировать мирное население. И чем хуже ситуация на поле боя, тем больше ВСУ вымещают злобу на жителях РФ. Дроны на город могли прилететь с территории Украины. Также их могли запустить [украинские ячейки] с близлежащих к Саратову и Самарской области населенных пунктов. Но наши спецслужбы обезвреживают подобного рода диверсантов. Ответ за атаку ВСУ будет как всегда жестким. И места, откуда взлетели дроны установят. Украина вся простреливается нашими ракетными войсками и ответ не заставит себя ждать, — сказал Липовой.

Он добавил, что интерес ВСУ к Сызрани не случаен. По его словам, в регионе находится крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на Сызрань погибли два человека, также есть пострадавшие. По словам главы региона, раненым оказывается медицинская помощь, на месте ЧП работают экстренные службы.

Регионы
Самарская область
Сызрань
ВСУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Объем вложений вырос в 100 раз»: глава Кубани об инвестициях в туризм
Сцена кровавой ревности: мужчина пытался убить бывшую выстрелом в окно
Диетолог предупредила, кому опасно злоупотреблять чаем
Песков: Кремль не видит рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ
В Кремле оценили прогресс в процессе строительства «Силы Сибири — 2»
Врач рассказала, какие болезни могут обостриться в жару
Песков раскрыл, что означают российско-белорусские военные учения
IT-эксперт объяснил, как будут проходить курсы по ИИ в школах
«Русские готовы»: Песков поставил точку в вопросе переговоров с Европой
Песков высказался о возможной пропаже моряков в Ормузском проливе
Песков раскрыл триумфальные итоги поездки Путина в Китай
«Подогрели интерес»: Захарова уколола противников участия России в биеннале
Европу охватила мощная вспышка двух инфекций
Диетолог объяснила, как нужно питаться людям разных возрастов
Москвичи спасли «сбежавшего» из квартиры необычного питомца
Стало известно, какие проблемы ждут ВСУ летом
Туроператор ответил, почему в России не модернизируют санатории
Момент жуткого ДТП с участием сына российского миллиардера попал на видео
Фейки Запада о переговорах России и КНР заставили Захарову улыбнуться
Латвийский депутат вступился за русскоязычных и лишился должности
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.