Генерал озвучил неочевидный нюанс в атаке ВСУ на Сызрань

Беспилотники на Сызрань могли запустить находящиеся на территории РФ украинские ячейки, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, чем хуже ситуация для Вооруженных сил Украины на поле боя, тем больше они вымещают злобу на мирных гражданах.

Очередная террористическая атака, которая произошла со стороны киевского режима сегодня ночью на Сызрань, уже никого не удивляет. Это тактика террора. Все, что остается Киеву, — это терроризировать мирное население. И чем хуже ситуация на поле боя, тем больше ВСУ вымещают злобу на жителях РФ. Дроны на город могли прилететь с территории Украины. Также их могли запустить [украинские ячейки] с близлежащих к Саратову и Самарской области населенных пунктов. Но наши спецслужбы обезвреживают подобного рода диверсантов. Ответ за атаку ВСУ будет как всегда жестким. И места, откуда взлетели дроны установят. Украина вся простреливается нашими ракетными войсками и ответ не заставит себя ждать, — сказал Липовой.

Он добавил, что интерес ВСУ к Сызрани не случаен. По его словам, в регионе находится крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на Сызрань погибли два человека, также есть пострадавшие. По словам главы региона, раненым оказывается медицинская помощь, на месте ЧП работают экстренные службы.