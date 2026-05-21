В Сызрани возбудили уголовное дело после атаки ВСУ Федорищев: уголовное дело о теракте возбудили в Сызрани после атаки ВСУ

Уголовное дело по статье о теракте возбудили в Сызрани после атаки ВСУ, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. Он отметил, что правоохранительным органам будет оказано полное содействие в расследовании. Глава региона добавил, что для ликвидации последствий атаки развернули работу оперштаба.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «теракт», — написал Федорищев.

Ранее власти Сызрани отменили все массовые мероприятия до конца текущей недели. Там уточнили, что соответствующее решение было принято на фоне атаки украинских беспилотников. В результате атаки дронов ВСУ на Сызрань погибли два человека, также есть пострадавшие.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что в период с 20:00 20 мая до 07:00 21 мая средства ПВО сбили в России 121 беспилотник ВСУ. В частности, дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, в Калмыкии, в Крыму, а также над акваторией Каспийского моря.