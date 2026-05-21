21 мая 2026 в 15:51

Сифилис и гонорея захватывают мир? Врачи бьют тревогу, угроза человечеству

До рекордных значений подскочило число заражений половыми инфекциями в ряде стран. О каком регионе идет речь, каковы масштабы, правда ли сифилис и гонорея захватывают мир, почему врачи бьют тревогу, угрожает ли это всему человечеству?

Где заражаемость сифилисом и гонореей бьет рекорды

Беспрецедентного уровня достигло число случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем, в Европе, пришел к выводу Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

По заключению центра, в 2024 году было выявлено более 106 тысяч случаев гонореи — показатель вырос на 4,3% по сравнению с предыдущим годом и стал самым высоким с момента начала наблюдений.

Количество заражений сифилисом также возросло, достигнув отметки почти в 46 тысяч случаев — это вдвое больше, чем в 2015-м.

Более половины всех случаев гонореи и сифилиса приходится на мужчин. Заявляется, что скачок заболеваемости наблюдается на фоне изменений сексуального поведения молодежи.

Почему врачи бьют тревогу, угроза человечеству

Эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Бруно Чанчо заявил, что без лечения эти заболевания могут вызвать тяжелые осложнения, в том числе хронические боли и бесплодие. В случае с сифилисом ситуация усугубляется — инфекция угрожает носителю проблемами с сердцем или нервной системой, добавил Чанчо.

Специалисты также отмечают тревожный рост врожденного сифилиса — число подобных диагнозов возросло с 78 до 140.

В экспертном сообществе бьют тревогу — тенденции роста заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, влекут за собой далеко идущие последствия для человечества из-за бесплодия и мертворождения, что может привести к демографическому спаду на большой дистанции.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний неоднократно указывал, что гонорея становится все более устойчивой к существующим антибиотикам, что может сделать болезнь трудноизлечимой в ближайшем будущем.

Сифилис и гонорея: что за болезни, симптомы

Сифилис — это инфекция, передаваемая половым путем, вызываемая бактерией Treponema pallidum.

Передача происходит при любом виде сексуального контакта посредством соприкосновения с инфекционными очагами (язвочками); во время беременности — от матери к плоду через плаценту; посредством переливания крови (самый редкий сценарий).

Без лечения сифилис протекает в течение многих лет, проходит несколько стадий. Первичный сифилис длится около трех недель, на месте внедрения инфекции появляется круглое безболезненное, твердое изъявление (шанкр), которое обычно проходит самостоятельно до 10 дней, но инфекция продолжает прогрессировать.

Вторичный сифилис характеризуется сыпью на теле, поражением слизистых оболочек и лимфатических узлов; третичный — наступает через годы после заражения и является самой опасной стадией, поражающей мозг, нервную систему, глаза, сердце, сосуды, кости и суставы, может привести к смерти.

Сифилис диагностируется лабораторным анализом крови или экспресс-тестом. Болезнь полностью излечима. Профилактикой сифилиса является барьерная контрацепция.

Гонорея вызывается бактерией Neisseria gonorrhoeae. Она поражает слизистые оболочки мочеполовой системы, может инфицировать глотку, прямую кишку и конъюнктиву глаз. Передается половым путем (аналогично сифилису) и от матери к ребенку.

Инфекция часто протекает бессимптомно, особенно у женщин, что способствует ее скрытому распространению. У мужчин болезнь характеризуется гнойными выделениями из полового органа, болью или жжением при мочеиспускании, отеком яичек. У женщин также могут наблюдаться необычные выделения и жжение, кровотечения помимо менструального цикла, боль внизу живота.

При гонорее не исключены зуд, выделения или кровотечения из прямой кишки в случае ректальной инфекции; поражение глотки часто протекает бессимптомно, но иногда может вызывать боль в горле.

Без лечения гонорея чревата серьезными пожизненными последствиями: воспалительные заболевания органов малого таза, бесплодие, повышенный риск ВИЧ, генерализованная гонококковая инфекция.

Гонорея диагностируется посредством лабораторных тестов (ПЦР — полимеразная цепная реакция) или с помощью посева материала на питательные среды. Успех терапии зависит от чувствительности конкретного штамма бактерии. Профилактика гонореи — барьерная контрацепция.

Егор Зверев
