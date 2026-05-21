Психолог объяснила, что запрещено делать накануне экзамена

Накануне экзамена нельзя повторять материал, рассказала «ФедералПресс» семейный психолог Галина Рейнталь. Она отметила, что ни в коем случае не следует готовиться ночью.

Важно, чтобы ребенок накануне выспался. За день до экзамена лучше отказаться от повторения и «натаскивания». В этом уже нет эффективности: мозгу необходимо время, чтобы переработать и закрепить информацию в долговременной памяти. Выспавшийся ребенок покажет результат лучше, чем тот, который всю ночь повторял формулы и решал пробники, — рассказала Рейнталь.

Психолог подчеркнула, что родителям важно не усиливать волнение школьников из-за собственной тревоги. Она посоветовала, напротив, показать ребенку, что его поддерживают и верят в него.

Ранее психолог Анастасия Лысакова рассказала, что во время ЕГЭ необходимо выделить себе три минуты на осознанную панику. Она отметила, что такой подход поможет пережить эмоции, а не «загасить» их.