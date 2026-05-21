Звезда Comedy Woman рассказала, как преодолела кризис в браке Елена Борщева рассказала, что компромисс помог ей преодолеть кризис в браке

Актриса Елена Борщева призналась в интервью NEWS.ru, что столкнулась с кризисом в отношениях после 20 лет брака с супругом Валерием Юшкевичем. Однако, по словам юмористки, они с мужем осознали, что любят друг друга и боятся потерять. С того момента в трудные периоды учились идти на компромисс, уточнила собеседница.

В порыве гнева и злости мы с мужем могли задеть друг друга, но [потом] мы все проговаривали. Самое главное — высказать свою позицию, объяснить, что тебя не устраивает. Важно сохранить семью не потому, что «надо», а из-за того, что нам хорошо вместе, — пояснила артистка.

Елена и Валерий воспитывают двоих дочерей. Старшая наследница Марта решила связать жизнь с актерской профессией и уже поступила в ГИТИС, младшая, Ума, увлекается компьютерной анимацией, рассказала звезда Comedy Woman. Она добавила, что дочерей стараются воспитывать личным примером.

Дети видят наш [с мужем] пример — как мы без денег и без связей многого добились сами. И мы об этом им тоже говорим: что, конечно, где сможем — поможем, но и вы сами должны к чему-то стремиться, строить свою семью, карьеру, — резюмировала Борщева.

