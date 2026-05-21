21 мая 2026 в 16:17

Звезда Comedy Woman рассказала, как преодолела кризис в браке

Елена Борщева рассказала, что компромисс помог ей преодолеть кризис в браке

Актриса Елена Борщева призналась в интервью NEWS.ru, что столкнулась с кризисом в отношениях после 20 лет брака с супругом Валерием Юшкевичем. Однако, по словам юмористки, они с мужем осознали, что любят друг друга и боятся потерять. С того момента в трудные периоды учились идти на компромисс, уточнила собеседница.

В порыве гнева и злости мы с мужем могли задеть друг друга, но [потом] мы все проговаривали. Самое главное — высказать свою позицию, объяснить, что тебя не устраивает. Важно сохранить семью не потому, что «надо», а из-за того, что нам хорошо вместе, — пояснила артистка.

Елена и Валерий воспитывают двоих дочерей. Старшая наследница Марта решила связать жизнь с актерской профессией и уже поступила в ГИТИС, младшая, Ума, увлекается компьютерной анимацией, рассказала звезда Comedy Woman. Она добавила, что дочерей стараются воспитывать личным примером.

Дети видят наш [с мужем] пример — как мы без денег и без связей многого добились сами. И мы об этом им тоже говорим: что, конечно, где сможем — поможем, но и вы сами должны к чему-то стремиться, строить свою семью, карьеру, — резюмировала Борщева.

Ранее Анна Хилькевич призналась, что после ссор с мужем первой идет на примирение. По словам актрисы, в кризисные моменты она старается больше времени уделять супругу. Именно так они смогли избежать развода, уточнила звезда «Универа».

Разведенная блогер Оксана Самойлова поддержала идею Натальи Штурм создать ресурс для знакомств на «Госуслугах». Она отметила, что в ее окружении многие обрели любовь на дейтинг-сервисах.

