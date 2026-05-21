Невролог предупредил, кому тяжело дадутся резкие перепады температуры

При нарушениях работы вегетативной нервной системы человеку становится труднее переживать резкие перепады температуры, предупредил врач-невролог Александр Комаров. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнул, что метеозависимые люди рискуют столкнуться с головными болями, скачками давления и даже паническими атаками. Жара также может спровоцировать слабость.

В момент перепада у них могут происходить нарушения сердечного кровообращения, возможны элементы панических атак, головные боли на фоне смены атмосферного давления, — отметил Комаров.

Ранее кардиолог Денис Прокофьев рассказал, что внезапное погружение в воду может вызвать остановку сердца. По его словам, во избежание негативных последствий следует заходить в водоем постепенно, привыкая к его температуре.