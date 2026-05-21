21 мая 2026 в 17:28

Синоптик ответила, чем мощнейшее за всю историю Эль-Ниньо может угрожать РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Зарождение новой фазы Эль-Ниньо может привести к возникновению тропических циклонов в Приморье, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Так она прокомментировала информацию, что климатическое явление способно спровоцировать невиданный ранее рост температур на три градуса. По ее словам, феномен вряд ли повлияет на погоду в России.

Я думаю, что на российскую погоду Эль-Ниньо существенно не повлияет, однако в Тихом океане может возникать большее количество тропических циклонов, которые способны выходить на Приморье. На этом фоне там увеличивается количество осадков, но это тоже не факт. Они могут выходить на Вьетнам и обходить Японию гораздо восточнее, не задевая наше побережье. Если ученые прогнозируют самое мощное Эль-Ниньо за последние 200 лет, нужно всегда указывать, с какой вероятностью этот процесс может произойти, и только тогда делать выводы, — поделилась Позднякова.

Она указала, что изначально Эль-Ниньо определяли лишь визуально, не измеряя температуру. По словам синоптика, за этим явлением начали тщательно следить только в середине прошлого века. Тогда, как отметила специалист, происходила массовая гибель рыбы и сильные засухи в некоторых регионах.

Самое мощное Эль-Ниньо было в 1997–1998 годах, когда аномальная температура превышала три градуса. Какую сейчас аномалию прогнозируют и на основании каких данных, я, честно говоря, не знаю. Прогнозы Эль-Ниньо, как и прогнозы погоды, имеют определенную вероятность или успешность. Сколько раз ученые прогнозировали, что у нас будет развиваться это явление, оно начинало формироваться, а потом прекращалось. И никто не знает, с чем это было связано, — заключила Позднякова.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что определить вероятность грозы можно самостоятельно, наблюдая за облаками. По ее словам, звуки грома помогают понять, как скоро начнется гроза.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Александр Ефимов
