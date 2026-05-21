Европу сдадут: Жириновский объяснил, почему НАТО не посмеет воевать с РФ

Мировые СМИ обсуждают вероятный сценарий «балтийского блицкрига» — гипотетического конфликта НАТО с Россией из-за Калининграда. Однако, согласно прогнозам основателя ЛДПР Владимира Жириновского, у этого плана нет будущего. В чем была уверенность политика?

Что такое «балтийский блицкриг»

Согласно сценариям западных стратегических игр, моделирующих конфликт 2026 года, НАТО попытается установить полную морскую и сухопутную блокаду Калининградской области. Ключевым элементом этих планов назвали Сувалкский коридор — 65-километровый участок границы между Польшей и Литвой, единственную сухопутную связь балтийских союзников НАТО с остальной Европой.

Однако симуляции, проведенные, в частности, немецкими экспертами, показали: Россия сможет установить контроль над Прибалтикой в считаные дни. Для этого, как сообщили западные таблоиды, потребуется лишь 15 тысяч солдат, которые могли бы использовать предлог «гуманитарного кризиса» для прорыва по этому коридору. При этом, согласно той же симуляции, США и Германия проявили бы нерешительность и отказались от прямого противодействия российским войскам.

«Не хотят и не умеют воевать»

Политик Владимир Жириновский еще при жизни объяснил, почему европейские страны никогда не вступят в прямой конфликт с Россией. В своей знаменитой речи в Совете Европы 23 мая 1999 года он предупредил: «Здесь, в центре Европы, у НАТО нет других планов, кроме ведения войны. И главная цель — война с Россией». Однако, по его словам, Альянс не решится на нападение.

«Напрямую они боятся... Но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ», — заявил он.

Эту мысль депутат повторил и в 2021 году в эфире программы «60 минут», заявив: «Развязыванием третьей мировой войны пугать не надо. Запад и НАТО никогда не будут воевать с Россией».

Политик был убежден, что ведущие страны ЕС неспособны к серьезному военному конфликту. А о Германии иронично отзывался: «Немцы хорошо отучены никогда не воевать с Россией».

«Французы, немцы, никто не хочет и не умеет воевать. И НАТО лопнет. Германия пойдет танками на Польшу и Украину. Но с нами они больше воевать не будут. Польшу и Украину они уничтожат», — не сомневался парламентарий.

В 2017 году в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» Жириновский предположил, что европейцы сдадут своих же восточных союзников, если те станут обузой: «Прибалтов сдадут, лишь бы началась большая война в масштабах Восточной Европы».

Европу будут душить и доить

Депутат был категоричен в прогнозах относительно ядерной войны, считая такой сценарий бессмысленным. Свою позицию он объяснял просто: прямое военное столкновение — это самоубийство для обеих сторон.

«Если будут в пепле ядерном лежать все штаты США, у нас пол-России будет гореть в этом аду. Кто же выиграет? Немцы? Китайцы? Японцы? Зачем нам это надо?» — рассуждал Жириновский.

По его словам, у России есть «огромное количество ядерного оружия», которое делает прямое нападение невозможным.

Политик неоднократно заявлял: в 2026 году НАТО развалится. Он считал, что США «устали от вечного конфликта» и предпочтут заключить сделку. Он видел в Трампе «миротворца номер один», который будет «доить Европу, душить ее, потому что она ему ненавистна».

«Отношения России с Европой ухудшатся. Америка вернется на свой континент и создаст единое государство с Канадой и Мексикой», — считал Жириновский.

Он добавил, что в 2028 году президентом США станет дочь Трампа Иванка и «будет править два срока». Затем власть перейдет к «зятю Трампа» до 2040 года. Династия Трампа, как считал Жириновский, будет «ласково обращаться с Америкой, но беспощадно — с Европой».

