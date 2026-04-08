«Россия выйдет из тени»: забытое предсказание Жириновского напугало Запад

К 2030 году Россия станет самодостаточной страной, «избавившись от предателей», а в 2050-м Москву назовут центром мира, предрек экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Какие еще позитивные прогнозы сделал политик о будущем РФ?

«Забытый прогноз»: путь России от тени к славе

В одном из «забытых предсказаний» Владимира Жириновского говорилось, что XXI век станет для России временем кардинального преображения. Депутат был убежден: наша страна не просто выживет в турбулентности нового мира, а станет его главным архитектором.

«Россия выйдет из тени и займет положенное ей место на мировой арене», — привело слова политика агентство «ФедералПресс».

По его мнению, Россия прекратит следовать в фарватере чужой политики, начнет «вмешиваться во все мировые процессы, развязываемые коллективным Западом», и действовать на стороне справедливости.

План будущего: от 2025 до 2050 года

Владимир Жириновский не просто давал прогнозы и говорил о «великом будущем» России — он составил подробный план достижения этого величия, расписанный по годам. По словам депутата, к 2025–2026 годам произойдет так называемое объединение русского мира. Это ознаменует собой возврат под политическое влияние России многих бывших советских республик и ее победу в спецоперации.

В 2030 году РФ окончательно «избавится от предателей» и чужого влияния и обретет полный суверенитет. При этом армия РФ, как подчеркивал политик, станет сильнейшей в мире.

К 2040 году наша страна, по прогнозам Жириновского, может превратиться в «сверхдержаву и могучую империю». Самый же «светлый прогноз», как его назвала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко, был дан на середину века.

К 2050 году, по мнению Жириновского, завершится глобальный передел мира — и Москва войдет в пятерку главных мировых столиц наравне с Вашингтоном, Пекином, Дели и Брюсселем.

Главный страх Запада: Россия уничтожит НАТО

Западные аналитики, по данным открытых источников, фиксируют соответствие сценариев Владимира Жириновского текущей геополитической динамике. Часть предсказаний российского политика, включая возврат Крыма и начало СВО, уже сбылась.

Особенно западных экспертов пугает судьба военно-политического блока НАТО. Российский политик неоднократно и очень жестко высказывался о его скором и неизбежном конце.

«Альянс — это искусственная конструкция», — утверждал он, предрекая его системный крах.

В своих пророчествах на 2026 год депутат фактически предсказал начало «агонии НАТО». Он не сомневался, что ненависть к России и попытки задавить ее «бомбардировками по периферии» приведут к тому, что Альянс истощит себя и развалится под грузом собственных противоречий.

В такой ситуации Россия, по мнению Жириновского, не просто выживет, а выйдет из конфронтации абсолютным победителем, утвердившись в качестве одного из двух глобальных центров силы.

«Господствовать будут две нации — русские и американцы», — предрек он.

В 2016 году Жириновский передал запечатанную капсулу с прогнозами на 20 лет в Музей современной истории России. На капсуле сделана надпись «Открыть через 20 лет», ее вскрытие запланировано на 2036 год.

