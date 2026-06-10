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10 июня 2026 в 05:00

Зоопсихолог назвала главный признак любви кошки к хозяину

Зоопсихолог Капустина: нахождение кошки в комнате с хозяином говорит о ее любви

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Стремление кошки находиться в той же комнате, что и хозяин, говорит о любви питомца к человеку, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, животному вовсе не обязательно тереться у ног или запрыгивать на колени, достаточно просто делить с человеком общее пространство. Он добавила, что нежные покусывания рук или вылизывание кожи также считаются важными маркерами доверия.

Если кошка стремится всегда находиться в той же комнате, что и хозяин, это верный признак любви. Далеко не обязательно быть животному на коленях или рядом. Кошке достаточно быть в одном пространстве с человеком. Какие еще бывают признаки любви? Кошка выходит встречать хозяина, когда он пришел. Она иногда лижет и прикусывает ему руки. Кошка делится своей добычей. Деревенские питомцы могут принести на порог мышку или птичку, а домашние — свою игрушку на кровать к хозяину, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринар Елена Фроленко заявила, что кошки могут есть цветы из-за неправильного рациона. Она отметила, что тяга к поеданию растений может быть связана с недостатком витаминов и микроэлементов.

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