Ветеринар объяснила, как отучить кошку есть цветы

Кошки могут есть цветы из-за неправильного рациона, рассказала Lenta.ru ветеринар Елена Фроленко. Она отметила, что тяга к поеданию растений может быть связана с недостатком витаминов и микроэлементов.

Повышенный интерес к растениям усиливается при нехватке клетчатки, проблемах с пищеварением или попытках кошки самостоятельно стимулировать выведение шерсти из желудка, — рассказала Фролова.

Ветеринар подчеркнула, что избежать таких проблем можно, увеличив в рационе кошек долю воды и овощей. По ее словам, также важно следить за потреблением белка.

Ранее Фроленко рассказала, что владельцам питомцев следует не допускать их к рассаде томатов, лука, чеснока и острого перца. Она предупредила, что эти растительные культуры могут навредить здоровью домашних животных.