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05 июня 2026 в 11:08

Ветеринар предупредила о самых опасных рассадах для питомцев

Ветврач Фроленко призвала держать рассаду томатов подальше от домашних животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Владельцам питомцев следует не допускать их к рассаде томатов, лука, чеснока и острого перца, посоветовала в беседе с «Газетой.Ru» ветеринар Елена Фроленко. Она предупредила, что эти растительные культуры могут навредить здоровью домашних животных.

Опасность могут представлять грунт, удобрения, стимуляторы роста, плесень в почве и даже небольшие декоративные элементы. Кроме того, некоторые популярные растения — [томат, лук, чеснок и острый перец] токсичны для питомцев, — отметила Фроленко.

Она добавила, что декоративные луковичные растения, авокадо и некоторые виды зелени и комнатных цветов также несут в себе угрозу питомцам. В частности, листья и стебли томатов содержат соланин — при употреблении он может спровоцировать у животных расстройства ЖКТ, слабость и нарушения координации.

Ранее ветеринар Екатерина Гуляева заявила, что собаки могут заболеть после купания в прудах со стоячей водой. Она отметила, что в таких водоемах часто много источников инфекции и паразитов.

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