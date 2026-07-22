Зоозащитница раскрыла, как не купить питомца у «черных» разведенцев Зоозащитница Нуриева: лучше насторожиться при низкой цене на породистого питомца

Потенциальным хозяевам следует насторожиться при низкой цене на породистого питомца — это нередко означает, что заводчики экономили на его здоровье и содержании, предупредила в беседе с KP.RU руководитель общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» и просветительского проекта «ХочуСобаку.рф» Александра Нуриева. Она посоветовала покупать собак и кошек только в проверенных питомниках с документами или взять животное из приюта.

Породистый щенок или котенок не может стоить как два семейных ужина. Ответственное разведение включает подбор пары, ветеринарное сопровождение, качественное питание, уход за пометом, вакцинацию, обработку от паразитов, социализацию, документы. Низкая цена означает, что на здоровье и содержании сэкономили. Кроме проблем со здоровьем, это чревато отклонениями в поведении. Вы можете получить, например, трусливого и агрессивного питомца из-за «тяжелого детства, — предупредила Нуриева.

Она отметила, что приюты и некоммерческие фонды отдают животных по договору ответственного содержания. Перед этим собаку или кошку обследуют, вакцинируют, стерилизуют или кастрируют, а также социализируют. Волонтеры, в свою очередь, дают все рекомендации по уходу за конкретным животным и рассказывают о его характере.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что характер хозяев не всегда влияет на выбор питомца. Он отметил, что значимых различий между владельцами собак и кошек нет.