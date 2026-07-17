Кинолог развеял популярный миф о характере хозяев питомцев

Характер хозяев не всегда влияет на выбор питомца, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что значимых различий между владельцами собак и кошек нет.

Лично у меня дома живут не только собаки, но и кошки. И таких примеров в мире множество. Исходя из логики, получается, что определить черты личности у таких владельцев — дело не из легких. Характер, личность человека могут играть определенную роль, но точно не решающую, — рассказал Голубев.

Кинолог подчеркнул, что стереотипы о «собачниках» и «кошатниках» отчасти могут иметь основания, но сводить выбор питомца только к личностным установкам не стоит. По его словам, при выборе питомца также важно учитывать собственный образ жизни, а не только черты характера.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что кошки редко долго скучают по своему сородичу после разлуки, так как их память устроена иначе, чем у людей. По ее словам, обычно беспокойство животного длится не более нескольких дней, после чего питомец возвращается в привычное состояние.