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17 июля 2026 в 14:33

Кинолог развеял популярный миф о характере хозяев питомцев

Кинолог Голубев: характер хозяев не всегда влияет на выбор питомца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Характер хозяев не всегда влияет на выбор питомца, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что значимых различий между владельцами собак и кошек нет.

Лично у меня дома живут не только собаки, но и кошки. И таких примеров в мире множество. Исходя из логики, получается, что определить черты личности у таких владельцев — дело не из легких. Характер, личность человека могут играть определенную роль, но точно не решающую, — рассказал Голубев.

Кинолог подчеркнул, что стереотипы о «собачниках» и «кошатниках» отчасти могут иметь основания, но сводить выбор питомца только к личностным установкам не стоит. По его словам, при выборе питомца также важно учитывать собственный образ жизни, а не только черты характера.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что кошки редко долго скучают по своему сородичу после разлуки, так как их память устроена иначе, чем у людей. По ее словам, обычно беспокойство животного длится не более нескольких дней, после чего питомец возвращается в привычное состояние.

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