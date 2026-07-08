Зоопсихолог ответила, может ли кошка долго скучать по своему сородичу

Кошки редко долго скучают по своему сородичу после разлуки, так как их память устроена иначе, чем у людей, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, обычно беспокойство животного длится не более нескольких дней, после чего питомец возвращается в привычное состояние.

Я не встречала таких случаев, что кошки долгое время скучают друг по другу. У них память довольно кратковременная. Обычно, разлучившись с сородичем, они несколько дней проявляют беспокойство и ищут его, но потом успокаиваются. Более того, через несколько месяцев могут и не признать друг друга, так как за это время пропитаются другими запахами. Но если кошка долго проявляет признаки тревожности, то стоит уделить ей больше внимания, ввести в режим активные игры, приобрести интерактивные игрушки, изучить новые команды. Плюс добавить феромоны и успокаивающие мелодии. Это поможет кошке расслабиться, — пояснила Капустина.

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