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29 июля 2026 в 17:03

Как созрела свекла, делаю закатку «Бордо» с кабачками — вкус просто отменный

Фото: D-NEWS.ru
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Каждый год жду момента, когда на грядках одновременно поспевают молодые кабачки и сладкая свекла. Именно тогда готовлю салат «Бордо» — одну из самых удачных овощных заготовок на зиму. Кабачки после долгого тушения не превращаются в кашу, а остаются слегка упругими, свекла придает красивый рубиновый цвет и естественную сладость, а лук делает вкус более насыщенным.

Зимой достаточно открыть банку — и отличный гарнир к мясу, картофелю или рыбе уже готов.

Для приготовления понадобится: свекла — 3 кг, кабачки — 3 кг, репчатый лук — 1,5 кг, соль — 3 ст. л., сахар — 300 г, уксус 9% — 100 мл, подсолнечное масло — 100 мл.

Свеклу и кабачки натрите на крупной терке, лук нарежьте тонкими полукольцами. Соедините все овощи, добавьте соль, сахар, масло и уксус, тщательно перемешайте и оставьте примерно на 30 минут, чтобы они пустили сок.

Затем переложите массу в большую кастрюлю или таз, доведите до кипения и тушите на небольшом огне около 40 минут, периодически помешивая. Горячий салат сразу разложите по стерилизованным банкам, герметично закатайте, переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Мне особенно нравится подавать этот салат к горячей отварной картошке, запеченному мясу или слабосоленой сельди. Несмотря на длительное тушение, кабачки сохраняют приятную плотность, а через месяц после закатки вкус становится еще более насыщенным и гармоничным.

Проверено редакцией
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