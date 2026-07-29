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29 июля 2026 в 18:01

«Деградация очевидна»: Вован и Лексус дали жесткую оценку политикам Запада

Вован и Лексус: на Западе за 10 лет деградировала политическая культура

Вован и Лексус Вован и Лексус Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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За последние 10 лет на Западе заметно упала политическая культура, рассказали в интервью NEWS.ru пранкеры Вован и Лексус. По их словам, эта деградация сегодня видна невооруженным глазом.

На том уровне, что мы общаемся уже больше 10 лет, политическая деградация очевидна. Сейчас многие представители западной власти таковы, что возьми одного и замени другим — ничего не изменится. Часто человек ни за что особо не отвечает, хотя находится на министерской позиции, — отметил Лексус.

По словам пранкеров, их диалоги с представителями зарубежной власти в основном ничем не отличаются от настоящих политических бесед. Но если они видят глупость или неадекватность собеседника, то добавляют в разговор «маленькую комедию».

К сожалению, чтобы возглавить правительство или страну, не нужно приносить справку об адекватности. Нужно просто выслужиться или сделать так, чтобы за тебя проголосовали, под кого-то прогнуться. И это сильно влияет на стиль работы западных политиков, — подчеркнул Вован.

Ранее Вован и Лексус дали советы, как не попасться на уловки телефонных мошенников. Они порекомендовали свести общение с незнакомцами к минимуму и при первых же подозрениях сразу прекращать разговор.

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