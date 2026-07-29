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29 июля 2026 в 18:48

Трехлетней девочке удалили присосавшегося к веку микроклеща

Врачи в Ростове-на-Дону удалили микроклеща с века трехлетней девочки

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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В Ростове-на-Дону врачи под микроскопом извлекли микроклеща, присосавшегося к веку трехлетней девочки, сообщает Telegram-канал Baza. Изначально родители приняли опасное насекомое за кусочек шоколада или пластилина.

Уточняется, что в одной из поликлиник семье сначала отказали в помощи, так как медики боялись повредить глаз ребенка из-за крошечных размеров паразита. Однако в другом медицинском учреждении процедуру все же провели.

Главврач под увеличительным прибором аккуратно извлек насекомое размером с блоху, пока несколько специалистов удерживали голову пациентки. Операция прошла безболезненно, и сейчас родители ожидают результатов анализов на энцефалит и боррелиоз.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков пояснил, что так называемые микроклещи являются молодыми особями иксодовых клещей размером до двух миллиметров. По его словам, такие нимфы также переносят опасные инфекции, но из-за крошечных размеров их крайне сложно заметить. При этом человек может не почувствовать такого клеща, когда он вопьется в тело.

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