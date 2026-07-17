Биолог рассказал об опасности микроклещей

Микроклещи также, как и обычные, могут быть переносчиками энцефалита и боррелиоза, рассказал «Москве 24» кандидат биологических наук Павел Глазков. Он отметил, что это не отдельный вид, а нимфы — молодые особи иксодовых клещей размером один–два миллиметра.

Дело в том, что они очень маленькие, буквально один миллиметр, поэтому их сложно заметить, даже когда они впились. Человек может ничего не почувствовать, — рассказал Глазков.

Биолог подчеркнул, что нимфы чаще атакуют мелких грызунов и птиц, а на человека заползают, только если он сидит на земле. По его словам, клещи и нимфы несколько часов ползают по телу в поисках места для присасывания.

Ранее сообщалось, что в России этим летом участились случаи обращений к врачам после укусов клещей размером один–два миллиметра. Главная опасность заключается в том, что из-за миниатюрных размеров клещей крайне сложно заметить на теле, поэтому они остаются на коже дольше.