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17 июля 2026 в 14:39

Биолог рассказал об опасности микроклещей

Биолог Глазков: микроклещи могут переносить энцефалит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Микроклещи также, как и обычные, могут быть переносчиками энцефалита и боррелиоза, рассказал «Москве 24» кандидат биологических наук Павел Глазков. Он отметил, что это не отдельный вид, а нимфы — молодые особи иксодовых клещей размером один–два миллиметра.

Дело в том, что они очень маленькие, буквально один миллиметр, поэтому их сложно заметить, даже когда они впились. Человек может ничего не почувствовать, — рассказал Глазков.

Биолог подчеркнул, что нимфы чаще атакуют мелких грызунов и птиц, а на человека заползают, только если он сидит на земле. По его словам, клещи и нимфы несколько часов ползают по телу в поисках места для присасывания.

Ранее сообщалось, что в России этим летом участились случаи обращений к врачам после укусов клещей размером один–два миллиметра. Главная опасность заключается в том, что из-за миниатюрных размеров клещей крайне сложно заметить на теле, поэтому они остаются на коже дольше.

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