«Наноклещи» открыли охоту на россиян

В России этим летом участились случаи обращений к врачам после укусов клещей размером 1–2 миллиметра, передает Telegram-канал SHOT. Речь идет о нимфах иксодовых клещей — промежуточной стадии развития между личинкой и взрослой особью.

Как рассказал биолог Илья Гомыранов, несмотря на микроскопические размеры, эти паразиты переносят те же инфекции, что и взрослые особи: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз и другие. Если нимфа питалась кровью инфицированного животного, она способна передать возбудитель человеку.

Главная опасность заключается в том, что из-за миниатюрных размеров клещей крайне сложно заметить на теле, поэтому они остаются на коже дольше, что увеличивает риск инфицирования. Способы защиты от нимф не отличаются от мер против взрослых клещей: тщательный осмотр тела и одежды после прогулок, ношение светлой одежды и использование репеллентов. Также отмечается, что клещи стали чаще переносить болезнь Лайма — в ряде регионов России за год выросла доля кровососов, зараженных боррелиозом.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост численности опасных клещей, которые переносят более 30 болезней, включая боррелиоз и клещевой энцефалит. В медицинские учреждения уже обратились около 386 тыс. человек после укусов.