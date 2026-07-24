Врач назвала неочевидный признак энцефалита Врач Демьяновская: головная боль после укуса клеща может указывать на энцефалит

Головная боль после укуса клеща может указывать на энцефалит, рассказала RT невролог Екатерина Демьяновская. Она отметила, что инкубационный период заболевания обычно составляет от одной до двух недель.

Первые проявления клещевого энцефалита трудно не заметить, но можно спутать с другими инфекционными заболеваниями: резко поднимается температура, появляются мышечная ломота и общая разбитость, при менингеальной форме начинает сильно болеть голова, — рассказала Демьяновская.

Врач подчеркнула, что иногда инфекция протекает в лихорадочной или скрытой форме с риском развития хронического энцефалита. По ее словам, при очаговой форме быстро начинаются и неврологические нарушения.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что клещевой энцефалит передается не только через укусы клещей. По ее словам, заразиться также можно пищевым путем, через молочные продукты.