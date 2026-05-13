Врач назвала неочевидный способ заражения клещевым энцефалитом

Инфекционист Мескина: клещевой энцефалит передается от молока больных животных

Клещевой энцефалит передается не только через укусы клещей, рассказала NEWS.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина. По ее словам, заразиться также можно пищевым путем, через молочные продукты.

Главным образом [инфекция передается] от молочных продуктов больных животных, рогатого скота. Это происходит в том случае, когда молочные продукты недостаточно термически обработаны, — объяснила эксперт.

По словам Мескиной, хотя в Московской области и Центральной России есть эндемичные районы, клещевой энцефалит чаще встречается в Сибири, на Дальнем Востоке и на севере страны. Оттуда его зачастую привозят туристы.

К сожалению, до сих пор в РФ регистрируются формы энцефалита, которые делают людей инвалидами на всю жизнь, с очень тяжелой инвалидностью. В некоторых случаях [клещевой энцефалит] может протекать как гриппоподобное заболевание, не оставляя последствий. Учитывая высокий процент тяжелых форм с последствиями, к этому заболеванию нужно относиться внимательно, — заключила медик.

Ранее Роспотребнадзор представил обновленный перечень регионов России, где сохраняется повышенный риск заражения клещевым энцефалитом. В список вошли субъекты из всех федеральных округов, включая отдельные районы с наиболее неблагоприятной ситуацией. Так, в Центральной России наибольшая вероятность заражения отмечается в Ивановской и Костромской областях, а также в отдельных районах Подмосковья — Дмитровском и Талдомском.

