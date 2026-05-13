13 мая 2026 в 18:39

Неизвестный кинул в Ермака яйцо после судебного заседания

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Неизвестный бросил яйцо в бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака после суда по избранию ему меры пресечения в рамках расследования уголовного дела, сообщает «Страна.ua». Нарушитель промахнулся.

После происшествия мужчина попытался нагрубить Ермаку, высказав отношение к его персоне, однако охрана помешала это сделать.

Ранее Politico сообщило, что скандал, связанный с именем бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, вступает в противоречие с публичными заявлениями главы государства Владимира Зеленского о скором вступлении страны в Евросоюз. По мнению журналистов, теперь доверие европейских чиновников подорвано еще больше.

До этого Ермак, которому накануне было предъявлено обвинение по делу о коррупции, назвал его абсолютно безосновательным. Он увязал произошедшее с публичным давлением на следствие и отметил, что сейчас вместе с адвокатами работает над материалами дела.

