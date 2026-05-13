«Вместе со ртом заклеил нос»: педофил рассказал, как убивал мальчика

Петр Жилкин, обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика, впервые дал интервью журналистам, где рассказал о событиях злополучного дня и о своих мотивах. NEWS.ru делится новыми подробностями этой страшной истории.

Потребовал полмиллиона

Петр Жилкин сейчас находится в камере СИЗО «Кресты-2». Журналисты издания 78.ru общались с ним через решетку, пока подозреваемый был в наручниках, спрятанных за спиной.

Мужчина рассказал, что 30 января собирался ехать домой за спортивной сумкой, чтобы отправиться в фитнес-клуб, но в итоге повез мальчика в деревню Яльгелево, которая находится в Ломоносовском районе Ленинградской области. Там Паша, со слов Жилкина, потребовал 500 тыс. рублей, пригрозив рассказать родителям, что Жилкин его трогал за интимные места.

«Начал звать, но была тишина»

Мужчина рассказал, что после этого разговора с ребенком был взбешен и решился на преступление. С его слов, точного плана у него не было — он действовал по наитию.

«После этого разговора, я не знаю, страх или что... меня переклинило, и чтобы он не повторял, я ему просто примотал руки к туловищу и заклеил рот. Закинул в машину. Я понимал, что это уже ни к чему хорошему не ведет, хотел ехать уже в отделение, к его дяде с мамой говорить дальше. Отъехал от дома, подъезжая к главной дороге, начал его обзывать, звать его. Была уже тишина. После этого я остановился, но он уже не подавал признаков жизни. Вместе со ртом, оказалось, ему заклеил еще и нос», — сказал Жилкин.

Мужчина утверждал, что пытался реанимировать мальчика. Тело девятилетнего Паши было найдено 3 февраля в полынье оврага со связанными руками и ногами. Судмедэксперты полагают, что мальчик был еще жив в момент, когда оказался в воде.

Спасатели достают тело убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, пропавшего в Петербурге 30 января Фото: Артем Пряхин /РИА Новости

«Еще не насобирал денег»

В разговоре с журналистами Жилкин рассказывал, что Паша жаловался ему на обстановку дома у родителей. Якобы мальчик боялся рано приходить домой, поскольку его там могли избить.

«В тот день, когда он попросился в машину поесть, погреться, я от него услышал, что ему домой сейчас идти нельзя и что он не насобирал денег еще. Рано еще идти ему домой, что его там побьют», — рассказывал Жилкин.

При этом подозреваемый отметил, что и ранее видел на мальчике некие царапины, но не придавал этому значения.

Сегодня же СМИ писали, что семью, где воспитывался Паша, взяли под тотальный контроль органы социальной защиты. Там продолжают жить еще шесть детей. Дело о неисполнении родительских обязанностей, возбужденное против матери, закрыли.

