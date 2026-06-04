ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 10:30

Жители Конго отбили у похоронной бригады тело умершего от Эболы

Bloomberg: в Конго жители забрали у похоронной службы тело умершего от Эболы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Республике Конго неизвестные напали на похоронную бригаду, которая занималась захоронением пациента, скончавшегося от Эболы, сообщает Bloomberg, ссылаясь на местные власти. Нападение произошло в восточной части страны, в городе Катана.

Сотрудники похоронной бригады были вынуждены оставить тело умершего. Похороны в итоге провели родственники и жители города. Врачи выражают опасения, что такая ситуация может привести к новым случаям заражения, так как Эбола сохраняет свою опасность даже после смерти человека.

Согласно официальным данным, в Конго зарегистрировано 363 случая заболевания вирусом, из которых 62 закончились летальным исходом. Болезнь распространилась на 25 районов страны. В соседней Уганде было зафиксировано 15 случаев заражения, один из которых привел к смерти.

Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что дипмиссия России в Центрально-Африканской Республике создает на постоянной основе схемы на случай чрезвычайной ситуации из-за вспышки Эболы. Он отметил, что дипломаты постоянно уточняют списки для экстренной эвакуации российских граждан.

Мир
Конго
Эбола
эпидемии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД высказались о проекте Вашингтона помощи Киеву и санкций против Москвы
Мужчина жестко швырнул ребенка головой о качели
Эксперты ЛУКОЙЛа напомнили, как распознать испортившееся моторное масло
Глава ФМБА раскрыла роль ИИ при создании вакцин от рака
На ЗАЭС раскрыли режим работы станции после атаки на Запорожскую ТЭС
Захарова рассказала, как Запад использует Украину в своих грязных целях
Украинский БПЛА обрушился на больницу в российском регионе
Политолог ответил, почему ЕС хочет «открыть свои двери» для десятков стран
В МИД России ответили на заявления Киева о якобы пропавших детях
Певица Лель рассказала, кем планирует стать ее дочь
Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
ВС России взяли под контроль важный узел обороны
Матвиенко предложила создать правильный «клуб миллионеров»
Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.