Жители Конго отбили у похоронной бригады тело умершего от Эболы Bloomberg: в Конго жители забрали у похоронной службы тело умершего от Эболы

В Республике Конго неизвестные напали на похоронную бригаду, которая занималась захоронением пациента, скончавшегося от Эболы, сообщает Bloomberg, ссылаясь на местные власти. Нападение произошло в восточной части страны, в городе Катана.

Сотрудники похоронной бригады были вынуждены оставить тело умершего. Похороны в итоге провели родственники и жители города. Врачи выражают опасения, что такая ситуация может привести к новым случаям заражения, так как Эбола сохраняет свою опасность даже после смерти человека.

Согласно официальным данным, в Конго зарегистрировано 363 случая заболевания вирусом, из которых 62 закончились летальным исходом. Болезнь распространилась на 25 районов страны. В соседней Уганде было зафиксировано 15 случаев заражения, один из которых привел к смерти.

Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что дипмиссия России в Центрально-Африканской Республике создает на постоянной основе схемы на случай чрезвычайной ситуации из-за вспышки Эболы. Он отметил, что дипломаты постоянно уточняют списки для экстренной эвакуации российских граждан.