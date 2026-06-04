Диетолог дала советы, как выбирать лимонады с безвредным подсластителем

При выборе сладких лимонадов рекомендуется отдавать предпочтение тем, в составе которых есть стевия или стевиазиды, посоветовала в беседе с 360.ru диетолог Наталья Лазуренко. Она отметила, что это растительные подсластители, которые не влияют на инсулин и не способствуют набору лишнего веса при умеренном употреблении. Стевию могут также обозначать как стевиолгликозид (Е960), сукралозу (Е955) или аспартам (Е951).

Сегодня производители кладут в продукты, в том числе в лимонады, несколько видов подсластителей, чтобы сгладить возможное негативное воздействие их на организм. На этикетке пишут: «Нет сахара» или «Содержит сниженное количество сахара», а в составе указывают мальтитол — это спирт, который вызывает метеоризм, урчание и послабление стула при чрезмерном употреблении, — предупредила Лазуренко.

Врач также предупредила, что лимонады с содержанием аспартама — очищенной формы стевии - нельзя употреблять людям с фенилкетонурией. Это редкое наследственное заболевание обмена веществ.

Ранее шеф-бармен Олег Кашин заявил, что лидером продаж остаются лимонады с сочетанием малины и маракуйи. При этом, по его словам, на смену классическим вкусам приходят необычные, например с чайными нотами.