США устали от коррупции на Украине, местные олигархи покупают яхты на деньги Вашингтона, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, простым американцам не объясняется, куда уходят их средства.

Американцы действительно устали от финансирования, сначала не знают, куда идут деньги, а потом узнают, что олигархи покупают яхты. Поэтому мы рассматриваем это на практическом уровне с точки зрения наших налогов и того, куда уходят наши деньги, что никогда толком не объясняется. Но помимо этого, мы пытаемся сосредоточиться на многих домашних проблемах, — отметила Оуэнс.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса, что перспективы достижения мирной договоренности по Украине в настоящее время не просматриваются. Он пояснил, что ни одна из участвующих сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения.

Также Рубио признал, что США нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Вашингтон открыто поддерживает Киев, в том числе поставками вооружений и военной техники.