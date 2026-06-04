ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 10:50

«Олигархи покупают яхты»: журналистка Оуэнс о коррупции на Украине

Журналистка Оуэнс: украинские олигархи покупают яхты на деньги США

Кэндис Оуэнс Кэндис Оуэнс Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

США устали от коррупции на Украине, местные олигархи покупают яхты на деньги Вашингтона, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, простым американцам не объясняется, куда уходят их средства.

Американцы действительно устали от финансирования, сначала не знают, куда идут деньги, а потом узнают, что олигархи покупают яхты. Поэтому мы рассматриваем это на практическом уровне с точки зрения наших налогов и того, куда уходят наши деньги, что никогда толком не объясняется. Но помимо этого, мы пытаемся сосредоточиться на многих домашних проблемах, — отметила Оуэнс.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса, что перспективы достижения мирной договоренности по Украине в настоящее время не просматриваются. Он пояснил, что ни одна из участвующих сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения.

Также Рубио признал, что США нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Вашингтон открыто поддерживает Киев, в том числе поставками вооружений и военной техники.

Мир
США
Украина
Кэндис Оуэнс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД высказались о проекте Вашингтона помощи Киеву и санкций против Москвы
Мужчина жестко швырнул ребенка головой о качели
Эксперты ЛУКОЙЛа напомнили, как распознать испортившееся моторное масло
Глава ФМБА раскрыла роль ИИ при создании вакцин от рака
На ЗАЭС раскрыли режим работы станции после атаки на Запорожскую ТЭС
Захарова рассказала, как Запад использует Украину в своих грязных целях
Украинский БПЛА обрушился на больницу в российском регионе
Политолог ответил, почему ЕС хочет «открыть свои двери» для десятков стран
В МИД России ответили на заявления Киева о якобы пропавших детях
Певица Лель рассказала, кем планирует стать ее дочь
Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
ВС России взяли под контроль важный узел обороны
Матвиенко предложила создать правильный «клуб миллионеров»
Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.