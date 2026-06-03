Американский госсекретарь Марко Рубио признал, что США нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования конфликта на Украине. На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США политик отметил, что Вашингтон открыто поддерживает Киев, в том числе поставками вооружений и военной техники.

Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне, — высказался Рубио.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что США куда сильнее заинтересованы конфликтом с Ираном, чем ситуацией на Украине. На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве он признал, что Ближний Восток стал вопросом «номер один» для Вашингтона.

До этого Рютте посетил Киев с официальным визитом. В рамках поездки генсек планирует встретиться с ключевыми представителями украинского руководства. Политолог Юрий Самонкин отмечал, что Рютте хочет обсудить с Зеленским вопрос предотвращения возможных атак на Санкт-Петербург во время ПМЭФ. По его словам, срыв форума может обернуться печальными последствиями для украинской власти.