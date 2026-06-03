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03 июня 2026 в 16:04

Политолог назвал неочевидную причину визита Рютте в Киев

Политолог Самонкин: Рютте хочет запретить ВСУ атаковать Петербург во время ПМЭФ

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос предотвращения возможных атак на Санкт-Петербург во время ПМЭФ, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, срыв форума может обернуться печальными последствиями для украинской власти.

На ПМЭФ приехали делегации из многих стран, которые до этого были на форуме по безопасности. То есть это российская альтернатива конференции в Мюнхене, на которой находятся страны Глобального Юга. Мероприятие посетили даже представители недружественных государств. Поэтому мне кажется, что одна из целей визита генсека НАТО в Киев — это предостережение Зеленскому. Украина должна понимать, что потеряет финансирование в лице Евросоюза и отдельно взятых политических групп в случае ударов и попыток устроить какие-то террористические акты. Это будет самый настоящий скандал. Здесь режим Зеленского не отмоется, — поделился Самонкин.

Он отметил, что перед началом ПМЭФ Украина начала действовать провокационно. По словам политолога, если Киев будет пытаться сорвать форум с помощью атак на Ленинградскую область, то будет разрушена основная информационная концепция: якобы Украина является жертвой российской агрессии.

Вторая причина визита Рютте в Киев: США охладели к тематике поддержки Украины. Они переформатируют свое направление деятельности после того, как в Пекине была принята декларация о строительстве нового многополярного мира. То есть Россия, Китай и Штаты будут заниматься разграничением сфер влияния. Поэтому Рютте еще раз пытается поменять стратегию. Поддерживать мифологему, что якобы злые русские завтра нападут на страны Балтии и Киев, уже неактуально, поэтому в этом отношении, возможно, они как-то изменят свою информационную и политическую тактику, — добавил Самонкин.

Он подчеркнул, что Великобритания и НАТО не могут полностью отказаться от Украины, так как это важный плацдарм для противостояния с Россией. Таким образом, по мнению политолога, Рютте мог посетить украинскую столицу, чтобы вновь заверить Киев в наличии дипломатических гарантий безопасности, которые регулярно обещают Зеленскому в Альянсе.

Ранее Рютте прибыл в Киев с официальным визитом. В рамках поездки генсек планирует встретиться с ключевыми представителями украинского руководства.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Марк Рютте
ПМЭФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
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