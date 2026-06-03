Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Киев. Кадры, сделанные на железнодорожной станции украинской столицы, были опубликованы в социальной сети компании «Украинские железные дороги». Ожидается, что в ходе поездки генсек проведет серию встреч с ключевыми представителями украинского руководства.

Ранее лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская впервые прибыла с официальным визитом в Киев. По информации источника, она приехала в столицу Украины на поезде. СМИ отметили, что все это происходит в контексте угроз украинского президента Владимира Зеленского в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко.

Как отметил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, лидер оппозиции Белоруссии прибыла в Киев, чтобы стать частью антибелорусской кампании Украины. По его словам, таким образом украинский президент стремится ослабить Россию.