Чиновник НАТО оспорил заявления Рютте о России Times: в НАТО не верят в подготовку Москвы к конфликту с Альянсом

Нет никаких признаков, указывающих на подготовку России к конфликту со странами НАТО, пишет британская газета Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Альянса. Он опроверг заявление генсека Марка Рютте о том, что Москва готовится напасть на страны Блока к 2030 году. К указанному сроку РФ якобы должна восстановить свои силы после текущего конфликта с Украиной.

Высокопоставленный чиновник НАТО считает, что на данный момент доказательств этому нет, — сообщает газета.

До этого Рютте заявил, что ожидает закрепления статуса России как долгосрочной угрозы по итогам саммита в Анкаре. По словам политика, за последнее время по всему Блоку значительно выросли оборонные расходы и инвестиции в военную промышленность.

Ранее сообщалось, что на ситуацию с урегулированием конфликта на Украине повлияет будущее Донбасса и во многом позиция Запада, который продолжает поставлять Киеву оружие и оказывать политическую поддержку. Эскалация возникает по той причине, что в противостояние с Россией вмешиваются Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон.