«Исторический шаг»: Рютте озвучил сумму топливных инвестиций НАТО

Страны — члены НАТО планируют инвестировать €27 млрд (2,3 трлн рублей) в топливную инфраструктуру для укрепления цепочек поставок и обеспечения боеготовности своих войск, заявил на пресс-конференции по итогам саммита генсек Альянса Марк Рютте. По его словам, эти вложения позволят модернизировать существующие системы хранения и распределения горючего, передает РИА Новости.

Союзники предпринимают исторический шаг по укреплению цепочки поставок топлива НАТО, чтобы обеспечить наши вооруженные силы необходимыми энергоресурсами для поддержания боеготовности. <...> Мы знаем, что эти инвестиции в размере €27 млрд позволят модернизировать нашу существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива, — сказал генсек НАТО.

Рютте также выразил надежду, что по итогам саммита в Анкаре Альянс официально закрепит за Россией статус долгосрочной угрозы. По его словам, в последнее время оборонные бюджеты и вложения в ВПК стран-членов значительно выросли.

Кроме того, западные журналисты сообщили, что союзники США по НАТО снизили свои ожидания от саммита в Анкаре из-за резких заявлений президента США Дональда Трампа. Европейские партнеры рассчитывали на конструктивный настрой американского лидера, но он сразу перешел в атаку, заставив их сомневаться в его готовности защищать их.