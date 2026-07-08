Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 10:10

На Западе раскрыли, чем Трамп испортил настроение союзникам по НАТО

Politico: Трамп испортил настроение союзникам по НАТО на саммите в Анкаре

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Союзники США по НАТО снизили ожидания от саммита в Анкаре после критических заявлений президента Дональда Трампа, сообщает издание Politico. По данным газеты, европейские партнеры рассчитывали на деловой настрой американского лидера, однако он сразу же перешел в наступление, заставив их усомниться в его приверженности их обороне.

Трамп по прибытии в Анкару заявил, что события на Украине не затрагивают США, и вновь озвучил притязания на Гренландию. Неназванный дипломат НАТО посетовал, что успехи в оборонных сделках были омрачены спорами об острове. По его словам, страны Альянса делают все, что требуют США в вопросах безопасности, но это не избавляет их от критики.

Ранее источник сообщил, что президент США полетел на саммит НАТО в Анкаре в дурном расположении духа. По данным инсайдера, за закрытыми дверями американский лидер возмущался недостатком поддержки со стороны Альянса.

До этого Трамп подверг критике партнеров по Североатлантическому альянсу за недостаточную финансовую поддержку организации. По словам американского лидера, Вашингтон не извлекает никакой выгоды из такого сотрудничества.

Мир
США
Дональд Трамп
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
Четыре человека получили ранения при ударах ВСУ по кафе и авто в ЛНР
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.