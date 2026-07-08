На Западе раскрыли, чем Трамп испортил настроение союзникам по НАТО Politico: Трамп испортил настроение союзникам по НАТО на саммите в Анкаре

Союзники США по НАТО снизили ожидания от саммита в Анкаре после критических заявлений президента Дональда Трампа, сообщает издание Politico. По данным газеты, европейские партнеры рассчитывали на деловой настрой американского лидера, однако он сразу же перешел в наступление, заставив их усомниться в его приверженности их обороне.

Трамп по прибытии в Анкару заявил, что события на Украине не затрагивают США, и вновь озвучил притязания на Гренландию. Неназванный дипломат НАТО посетовал, что успехи в оборонных сделках были омрачены спорами об острове. По его словам, страны Альянса делают все, что требуют США в вопросах безопасности, но это не избавляет их от критики.

Ранее источник сообщил, что президент США полетел на саммит НАТО в Анкаре в дурном расположении духа. По данным инсайдера, за закрытыми дверями американский лидер возмущался недостатком поддержки со стороны Альянса.

До этого Трамп подверг критике партнеров по Североатлантическому альянсу за недостаточную финансовую поддержку организации. По словам американского лидера, Вашингтон не извлекает никакой выгоды из такого сотрудничества.