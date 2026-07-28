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28 июля 2026 в 21:31

Стало известно, какая компания выиграла от тарифов Трампа

FT: судоходный гигант CMA CGM нарастил прибыль из-за тарифов Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Судоходная группа CMA CGM выиграла от накопления клиентами товаров из-за введения президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин, сообщает Financial Times. Во втором квартале компания отчиталась о росте выручки и прибыли благодаря увеличению объемов перевозок и фрахтовых ставок.

Причиной стали последствия иранского конфликта и новая волна тарифов США, вызвавшие бум в судоходстве. Пошлины на импорт из 60 торговых партнеров уже введены, однако CMA CGM ожидает, что неопределенность заставит клиентов продолжать наращивать запасы.

Финансовый директор компании сообщил, что неопределенность относительно цепочек поставок подтолкнула клиентов к превентивному накоплению запасов во втором квартале, и этот эффект, вероятно, сохранится в третьем квартале. Выручка CMA CGM за второй квартал составила $15,7 млрд (+19%), чистая прибыль выросла с $520 млн (40,9 млрд рублей) до $770 млн (60,5 млрд рублей).

Ранее политолог-американист Константин Блохин объяснил, что администрация США инициировала торговое противостояние с ЕС, введя экономические ограничения против европейских стран. По его словам, экономика США сегодня уступает многим глобальным центрам влияния, включая Китай и Европу, что вынуждает Вашингтон искать новые рычаги давления.

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