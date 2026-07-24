Политолог объяснил, почему США ввели пошлины против Евросоюза

Администрация Соединенных Штатов инициировала торговое противостояние с ЕС, введя экономические ограничения против европейских стран, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, экономика США сегодня уступает многим глобальным центрам влияния, включая Китай и Европу, что вынуждает Вашингтон искать новые рычаги давления.

То, что происходит между США и миром, на мой взгляд, ближе к торговым войнам. Американская экономика сегодня проигрывает конкурентную борьбу многим центрам, включая Китай и Европу. Войны против всех в классическом понимании не начнешь. Поэтому такая экономическая дубина в виде пошлин будет главным рычагом давления не только при Дональде Трампе (глава Белого дома. — NEWS.ru), но и при всех следующих администрациях США. Эти санкции станут главным рычагом давления Соединенных Штатов против их врагов и союзников. Пошлины будут началом ослабления экономики ЕС. Вашингтон хочет, чтобы страны Европы были менее эффективными и конкурентоспособными. В дальнейшем США будут использовать эту слабость, чтобы другие государства подчинялись их влиянию без возможности отказаться, — пояснил Блохин.

Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон вводит новые торговые пошлины в отношении 60 крупнейших торговых партнеров. По его словам, ставки составят от 10% до 12,5% в зависимости от выполнения требований Соединенных Штатов.